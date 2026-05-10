Ponte Morandi, imbrattato il murales della Radura della memoria in ricordo vittime

Imbrattato a Genova il grande murales della Radura della memoria dedicato alle 43 vittime del crollo del ponte Morandi. Scritte e scarabocchi a vernice spray sono apparsi sul graffito, in una delle aree simbolo create in ricordo della tragedia del 2018.

Lo ha denunciato via social il presidente del Municipio Centro Ovest di Genova, Michele Colnaghi: “Vedere imbrattata un’opera che rappresenta il dolore di un’intera città e la speranza di rinascita di un quartiere è un colpo al cuore. Non si tratta di semplice vandalismo, ma di una totale mancanza di rispetto verso chi non c’è più, verso le loro famiglie e verso tutti i cittadini che portano ancora addosso le cicatrici di quella tragedia”.

Salis: “Scuse a nome della città per imbrattamento del murale”

“A nome della città di Genova chiedo scusa ai familiari delle vittime, agli sfollati, a tutte le persone che ancora soffrono per il crollo di Ponte Morandi per questo atto incivile, oltraggioso, indegno. Faremo in modo che il murale venga ripristinato nel più breve tempo possibile“, ha dichiarato la sindaca di Genova, Silvia Salis. “Auspichiamo”, ha aggiunto “che i responsabili vengano individuati rapidamente e si possa prevedere per loro un percorso di educazione e formazione sul valore della memoria e del rispetto”.