Sciopero scuola, il corteo sotto la Prefettura a Milano

Sciopero nazionale degli istituti tecnici. A Milano il corteo organizzato da USB Scuola Lombardia si è diretto sotto la Prefettura. La protesta è contro il riordino dei percorsi quinquennali e la mobilitazione è rivolta a tutto il personale docente, dirigente scolastico e ATA in servizio nell’istruzione tecnica con l’obiettivo di ottenere il “rinvio della riforma dell’istruzione tecnica finalizzato ad un cambiamento radicale con l’apertura di un confronto reale con il mondo della scuola e con le parti sociali”.

“La scuola è in una fase di distruzione totale e completa“, spiega Silvia Bisagna di USB Scuola Lombardia. “Questa riforma riduce le ore di scuola e di apprendimento – prosegue – per spostare l’attenzione a ‘meno scuola più azienda’, dando addirittura ai privati la possibilità di tenere delle lezioni, con un percorso privilegiato rispetto agli insegnanti”. “Vogliamo certezze per i nostri studenti”, ha concluso.