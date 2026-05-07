Sciopero scuola, a Torino il corteo contro la riforma degli istituti tecnici

‘Contro la distruzione pubblica. Studenti e lavoratori uniti’ e ‘La tecnica è cultura e non manovalanza’ sono alcuni degli striscioni esposti durante il corteo di studenti e sindacati a Torino, partito da piazza Arbarello per arrivare all’ufficio scolastico regionale di corso Vittorio Emanuele, per protestare contro la riforma degli istituti tecnici, la guerra e la militarizzazione. Nel corso della manifestazione sono comparsi anche cartonati raffiguranti i ministri Anna Maria Bernini e Giuseppe Valditara. Esposti anche le immagini della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro della Difesa Guido Crosetto, ritratti con un elmetto e una fascia rossa sugli occhi con la scritta ‘Fuori dalla guerra’. Tra gli altri slogan mostrati dagli studenti anche ‘Fermiamo il governo della guerra’ e ‘Soldi alla scuola non alla guerra’. Nel corteo anche una protesta contro la visita di Marco Rubio a Roma.