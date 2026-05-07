Arrestato il figlio di Rita De Crescenzo, la tiktoker: "Sono una mamma disperata, ma chi sbaglia paga"

Francesco Pio Bianco, figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, è tra i sette arrestati dalla Squadra Mobile di Napoli per tentato omicidio, porto e detenzione di armi aggravati e in concorso. Bianco, insieme ad altri ragazzi, prese parte nel giugno del 2025 a un conflitto a fuoco durante un inseguimento con un altro gruppo di rivali. “Non sapevo più cosa fare con mio figlio Francesco ma è venuto il giorno: stamattina alle 5 lo hanno arrestato. Lo Stato fa sempre il suo dovere”, ha spiegato De Crescenzo in un video su TikTok. “Sono una mamma disperata, ma sapevo che doveva succedere. Era tutto pronto con i miei avvocati e le forze dell’ordine. Non ce la facevo più, non dormivo più la notte: mi sono sempre dissociata da tutto quello che faceva mio figlio”, ha proseguito. “Ogni mamma spera di poter recuperare un figlio. Gesù mi ha dato la grazia e lo hanno arrestato. Sono per la legalità. Chi sbaglia paga e la legge ha fatto il suo corso”.