Napoli, anche il figlio della tiktoker De Crescenzo tra gli arrestati per tentato omicidio. La madre: “Chi sbaglia paga”

C’è anche Francesco Pio Bianco, figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, tra i sette arrestati dalla Squadra Mobile di Napoli per tentato omicidio, porto e detenzione di armi aggravati e in concorso. Bianco, insieme ad altri ragazzi, prese parte nel giugno del 2025 a un conflitto a fuoco durante un inseguimento con un altro gruppo di rivali. “Non sapevo più cosa fare con mio figlio Francesco ma è venuto il giorno: stamattina alle 5 lo hanno arrestato. Lo Stato fa sempre il suo dovere”, ha spiegato De Crescenzo in un video su TikTok. “Sono una mamma disperata, ma sapevo che doveva succedere. Era tutto pronto con i miei avvocati e le forze dell’ordine. Non ce la facevo più, non dormivo più la notte: mi sono sempre dissociata da tutto quello che faceva mio figlio. Ogni mamma spera di poter recuperare un figlio. Gesù mi ha dato la grazia e lo hanno arrestato. Sono per la legalità. Chi sbaglia paga e la legge ha fatto il suo corso”.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e condotte dalla Squadra Mobile riguardano il tentato omicidio, avvenuto il 26 giugno 2025 in Napoli alla Via Rosario a Portamedina, di un giovane da parte degli indagati, tre dei quali minorenni. A bordo di alcuni scooter , avrebbero esploso diversi colpi di arma da fuoco contro un ragazzo che li stava inseguendo, armato, con il proprio motociclo. Anche la vittima è stata arrestata per detenzione e porto illegale di arma da fuoco e associazione mafiosa. Si ipotizza che il 16 febbraio scorso, in Vico Montesanto, a Napoli, per ritorsione, accoltellato alla coscia il suo aggressore. in una dinamica di regolamento di conti, come gesto dimostrativo di potere egemonico sul territorio.