Udine, terremoto di magnitudo 3.1

Alle 17.23 di oggi una scossa di terremoto di magnitudo 3,1 della scala Richter è stata registrata con epicentro a 5 km a sud-sud-est di Preone (Udine).

La profondità epicentrale, a seguito delle verifiche effettuate dai tecnici dell’Ogs-crs per la Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia, è stata calcolata a 12,4 km di profondità.

Il sistema di localizzazione preliminare automatica dell’evento ha inviato un minuto dopo l’evento sismico, le mail di notifica a tutti i soggetti del Sistema regionale integrato di protezione civile e agli organi di informazione per una più rapida diffusione delle informazioni verso i cittadini.

La centrale unica di risposta Nue 112 e la Sala operativa regionale presso la Centrale operativa della Protezione civile a Palmanova non hanno ricevuto segnalazioni di danni a persone o a cose. Non sono prevenute segnalazioni di danni da parte dei Comuni e dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. La Sala Operativa Regionale ha ricevuto una chiamata per segnalare la scossa: rispettivamente da un privato cittadino di Cavazzo Carnico e da un istituto scolastico di Tolmezzo che, attivando le procedure di terremoto, ha messo in atto l’evacuazione degli studenti e del personale scolastico.

Evacuata scuola a Tolmezzo

A causa del sisma di magnitudo 3.1 che si è registrato nel pomeriggio a Preone, nell’Udinese, una scuola è stata evacuata. La Sala Operativa Regionale del Friuli Venezia Giulia ha ricevuto una chiamata per segnalare la scossa: rispettivamente da un privato cittadino di Cavazzo Carnico e da un istituto scolastico di Tolmezzo che, attivando le procedure di terremoto, ha messo in atto l’evacuazione degli studenti e del personale scolastico.