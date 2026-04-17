Migranti, Frontex: “Arrivi in calo del 40% da inizio anno, -33% nel Mediterraneo centrale”

Le condizioni meteorologiche avverse lungo le principali rotte di migranti verso l’Unione Europea sono state tra i fattori chiave alla base del continuo e drastico calo degli attraversamenti irregolari delle frontiere. Nei primi tre mesi del 2026, i rilevamenti sono diminuiti del 39% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con poco più di 21.400 attraversamenti registrati. Lo riporta l’agenzia Ue di controllo delle frontiere Frontex, basandosi su dati preliminari.

Il Mediterraneo centrale ha registrato circa 6.200 attraversamenti irregolari nel primo trimestre, con un calo del 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il Mediterraneo orientale è stata la rotta migratoria più attiva verso l’UE nel primo trimestre, con circa 6.500 arrivi registrati. I rilevamenti lungo questa rotta sono diminuiti del 34% su base annua. Il Mediterraneo occidentale è stata l’unica rotta principale a registrare un aumento, con circa 4.400 rilevamenti. Si tratta di un incremento del 66% su base annua, sebbene a marzo si sia registrato un calo rispetto a febbraio.

Diminuiti del 41% i tentativi di attraversamento della Manica

I tentativi rilevati di uscita verso il Regno Unito attraverso la Manica, che includono sia coloro che hanno raggiunto il Regno Unito sia coloro a cui è stato impedito di partire, sono diminuiti del 41%, attestandosi a 6.600. La rotta dell’Africa occidentale ha registrato il calo più marcato, con rilevamenti in diminuzione dell’83% rispetto al primo trimestre del 2025.

“Il numero di arrivi irregolari continua a diminuire, ma il costo umano continua ad aumentare. Secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, quasi 1.000 persone hanno perso la vita nel Mediterraneo dall’inizio dell’anno. Molte di queste tragedie si sono verificate in condizioni meteorologiche avverse. Le reti criminali di contrabbando sono ben consapevoli dei rischi. Mandano comunque persone disperate su imbarcazioni non idonee alla navigazione, perché c’è denaro da guadagnare”, si legge nella nota.

Nel frattempo, la situazione in Medio Oriente rischia di alimentare gli spostamenti di persone nella regione nei prossimi mesi. Finora, ciò non ha avuto un effetto significativo sulla situazione migratoria alle frontiere esterne dell’Ue, scrive Frontex.