Campobasso, madre e figlia avvelenate a Pietracatella: inquirenti al lavoro su contraddizioni e possibili moventi

Ci sarebbero primi elementi investigativi su cui si stanno concentrando gli inquirenti a Campobasso nell’ambito dell’inchiesta sul caso di Pietracatella, dove a fine dicembre sono morte Sara Di Vita, 15 anni, e la madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, avvelenate con la ricina. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, al vaglio degli investigatori ci sarebbero anche contraddizioni emerse nei racconti delle persone ascoltate, possibili moventi e riscontri su alcuni elementi tecnici. Un quadro che, pur in assenza di indagati, avrebbe portato a focalizzare l’attenzione su alcune persone ritenute di interesse investigativo.

Gli sviluppi arrivano dopo una nuova serie di audizioni in Questura a Campobasso. Nella giornata di ieri, 16 aprile, è stata ascoltata nuovamente una cugina di Gianni Di Vita, che da tre mesi ospita il padre e la figlia sopravvissuti, sentita fino a sera come persona informata sui fatti, nell’ambito della ricostruzione dei rapporti familiari e dei pasti consumati tra il 23 e il 24 dicembre, considerati passaggi centrali per le indagini.

L’attesa per la relazione del Centro antiveleni

Intanto, sul fronte scientifico, si attende ancora la relazione del Centro antiveleni Maugeri di Pavia, ritenuta decisiva per chiarire la presenza e la natura della ricina individuata nei campioni biologici delle due vittime.

Parallelamente si muove anche la difesa di Gianni Di Vita, parte offesa nel procedimento. Nei prossimi giorni è previsto un confronto tecnico tra l’avvocato Vittorino Facciolla, il tossicologo incaricato Mauro Iacoppini e il professor Marco Di Paolo, docente dell’Università di Pisa e consulente di parte che ha già preso parte alle operazioni autoptiche. Il passaggio si inserisce nel percorso degli accertamenti peritali, in vista dell’esame dei vetrini istologici fissato per il 29 aprile a Bari dal medico legale della Procura Benedetta De Luca alla presenza delle parti.