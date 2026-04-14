Ravenna, 29enne ucciso con una coltellata al collo: nelle vicinanze un altro ferito

Un uomo di 29 anni, originario del Senegal, è stato trovato senza vita nella notte nel quartiere Darsena, vicino al centro di Ravenna, con almeno una ferita da arma da taglio alla gola. Nella stessa zona è stato soccorso anche un 36enne del Mali, ferito a sua volta con un’arma da taglio e trasportato in ospedale. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi. Gli investigatori non escludono che i due uomini siano rimasti coinvolti nel medesimo episodio. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, impegnati nella ricostruzione dei fatti, insieme a polizia e Guardia di Finanza. Presente anche il magistrato di turno Ylenia Barbieri. Per consentire i rilievi tecnici e le attività investigative, via Antico Squero è stata chiusa al traffico. Sono in corso accertamenti per chiarire dinamica e movente dell’accaduto.