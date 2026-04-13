Omicidi Villa Pamphili, Bruzzone: “Kaufmann finge malattia psichiatrica”

La psicologa forense e personaggio televisivo Roberta Bruzzone, dal Tribunale a Roma dove ha avuto un colloquio con Rexal Ford, di passaporto Francis Kaufmann, imputato per gli omicidi di Villa Pamphili, trae le sue considerazioni. “È una persona consapevole della gravità di quello che ha fatto. Sa perfettamente di non avere via d’uscita processuale e sta simulando, per altro in modo grossolano e maldestro, una condizione psichiatrica che assolutamente non sperimenta”, dice Bruzzone. Lo statunitense, non presente all’udienza di questa mattina, è accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia di pochi mesi Andromeda, abbandonando i corpi nel parco romano di Villa Villa Doria-Pamphili. “È un soggetto sostanzialmente psicopatico – prosegue Bruzzone – che raccoglie tratti narcisistici e antisociali e che chiaramente è ben consapevole di ciò che ha fatto e che punta a interrompere il processo. Può stare in giudizio e può partecipare attivamente alla sua difesa”. E sui colloqui avuti con l’uomo in carcere aggiunge: “Per capire se aderisse a un delirio reale, gli ho proposto una serie di possibili soggetti di reincarnazione. Lui aderiva tranquillamente ai personaggi che gli venivano proposti. Anche personaggi lontanissimi. A un certo punto dice di essere Massimo Decimo Meridio e poi Napoleone. A un certo punto gli propongo anche tra San Francesco d’Assisi e lui dice di sì. Questo rende la sua posizione incompatibile con un delirio acuto reale”.