Morti in ambulanza a Forlì: nel caso della 85enne non funzionò telecamera installata

Il 25 novembre 2025, giorno della morte dell’85enne Deanna Mambelli, sull’ambulanza su cui viaggiava Luca Spada erano presenti delle telecamere, ma i dispositivi di registrazione erano stati installati dopo che, “fonti confidenziali dei carabinieri avevano segnalato un’anomala mortalità nei trasporti secondari affidati a questo soggetto”. Il procuratore di Forlì Enrico Cieri lo ha spiegato nella conferenza stampa sull’arresto di Spada, l’autista di ambulanze accusato di aver provocato la morte dell’85enne Deanna Mambelli, alla quale, secondo gli inquirenti, l’indagato avrebbe iniettato aria tramite un catetere venoso il 25 novembre 2025. Nel caso di Mambelli, tuttavia, la telecamera non ha registrato nulla. “Purtroppo il dispositivo non ha funzionato – ha aggiunto il procuratore – e i carabinieri, pur avendo pedinato l’ambulanza, non sono riusciti a comprendere cosa fosse accaduto all’interno del mezzo”.