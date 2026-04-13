Addio a Carlo Monguzzi, ambientalista e storico consigliere comunale di Milano

È morto nella notte Carlo Monguzzi, storico consigliere comunale di Milano e ambientalista. “Amore mio ora sei libero. Carlo non c’è più”, scrive la moglie in un post su Facebook in cui annuncia la morte del marito dopo una malattia. “Un uomo perbene, libero, coraggioso, non c’è più. Sono grata alla vita per aver condiviso con te tanto tempo. Ora mi sento persa e non so come fare a ritrovare la tua leggerezza che mi rendeva così serena. Grazie per esserci stato sempre. Forte solido delicato e gentile, bello. Eri così. Grazie di tutto amore mio”.

Il sindaco Sala: “Con Monguzzi se n’è andato un lottatore”

“Se ne è andato Carlo Monguzzi, se ne è andato un lottatore. Spesso non la vedevamo allo stesso modo, ma lo rispettavo per il suo impegno politico e il nostro affetto reciproco non è mai venuto a mancare. Avevo celebrato il suo matrimonio. Ed era l’unico che in aula consiliare si rivolgeva a me non con ‘sindaco’, ma con ‘Beppe’. Chi non frequenta la politica non può capire come possano coesistere duri scontri pubblici e solidi rapporti privati. Anche l’ultima volta che è venuto nel mio ufficio, nei mesi scorsi, avevamo discusso animatamente e ci eravamo lasciati con un abbraccio. Un abbraccio che ricordo molto bene. Durante la sua malattia, che è progredita in un modo assurdamente rapido, mi informava delle cure. Poi non è più riuscito a farlo e ho capito. Riposa in pace, caro Carlo”. Così in una nota il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Moratti: “Con Monguzzi scompare voce autentica e passionale”

“Con Carlo Monguzzi scompare una voce autentica e appassionata della politica milanese. Nel corso del suo lungo impegno istituzionale ha saputo interpretare con coerenza e determinazione le istanze dell’ambientalismo, contribuendo in modo significativo al dibattito pubblico sui temi della sostenibilità e della tutela del territorio. Anche nel confronto tra posizioni diverse, ha sempre mantenuto uno spirito libero e un forte senso civico”. Così Letizia Moratti, europarlamentare PPE, presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia ed ex sindaco di Milano, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Carlo Monguzzi, figura storica dell’ambientalismo milanese e protagonista della vita pubblica cittadina. Moratti ricorda inoltre il contributo dato da Monguzzi nelle istituzioni regionali e comunali, dove si è distinto per l’attenzione alle politiche ambientali e per l’impegno a favore della trasparenza e della legalità. Alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che hanno condiviso con lui il percorso politico e civile, Letizia Moratti rivolge le più sentite condoglianze.

Sorte (FI): “Cordoglio per la scomparsa di Carlo Monguzzi”

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Milano e storico esponente dell’ambientalismo. Nel suo impegno pubblico si è distinto per le battaglie a difesa dell’ambiente, contro l’inquinamento, la cementificazione e il consumo di suolo, rappresentando una voce libera e determinata nel dibattito cittadino. Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sincere condoglianze”. Lo dichiara in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia.