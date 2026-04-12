Treni alta velocità linea Roma-Firenze, riapre tratta Orte-Tiburtina dopo lavori

Al centro delle operazioni l’attivazione del sistema ERTMS: più sicurezza e convogli puntuali

È ripresa regolarmente questa mattina alle ore 6:00 la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Firenze convenzionale, nel tratto compreso tra Orte e Roma Tiburtina, dopo la sospensione avviata dalla mezzanotte di sabato 11 aprile. Lo comunica Rete Ferroviaria Italiana, spiegando che l’interruzione era necessaria per consentire importanti interventi tecnologici.

Al centro dei lavori l’attivazione dell’ERTMS (European Rail Traffic Management System), il più avanzato sistema europeo di supervisione e controllo della marcia dei treni, progettato per aumentare gli standard di sicurezza e ottimizzare la gestione del traffico ferroviario.

Proseguono i lavori sulla linea AV Roma-Firenze

Parallelamente, continuano gli interventi sulla linea Roma-Firenze Alta Velocità, in particolare nella tratta Rovezzano-Settebagni. La riattivazione completa della linea AV è prevista entro le ore 15:00 di oggi.

Il progetto, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), prevede l’installazione del sistema ERTMS lungo l’intera direttrice Alta Velocità Roma-Firenze, una delle più strategiche per il traffico nazionale.

Più affidabilità e qualità del servizio

L’introduzione dell’ERTMS garantirà una maggiore affidabilità dell’infrastruttura ferroviaria, con effetti positivi sulla regolarità della circolazione e sulla qualità del servizio offerto ai passeggeri.

L’intervento rientra nel più ampio piano di modernizzazione della rete ferroviaria italiana, con l’obiettivo di rendere il trasporto su rotaia sempre più sicuro, efficiente e tecnologicamente avanzato.