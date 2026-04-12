Milano, incidente mortale in Tangenziale Ovest: auto contro Tir, muore 66enne

Grave incidente stradale questa mattina sulla Tangenziale Ovest di Milano, nel tratto compreso tra gli svincoli di Corsico e Assago in direzione Bologna. Un uomo italiano di 66 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della propria auto e aver impattato contro un Tir fermo in una piazzola di sosta.

Dinamica dell’incidente sulla Tangenziale Ovest

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo per cause non note. L’auto si è poi schiantata contro un mezzo pesante in sosta. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo all’uomo, deceduto sul colpo.

I soccorsi: Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Stradale

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di via Messina, impegnate nelle operazioni di estricazione della vittima e nella messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i sanitari del 118 e la Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

Traffico e rilievi in corso

L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la Tangenziale Ovest in direzione Bologna. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause dell’incidente mortale, ancora al vaglio degli inquirenti.