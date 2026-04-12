Incidente mortale a Modena: scontro tra auto e camion, 3 vittime

Gravissimo incidente stradale questa mattina a Modena, lungo la Via Emilia Ovest all’altezza del civico 1700. Il bilancio è drammatico: tre persone hanno perso la vita e una quarta è rimasta gravemente ferita.

Scontro frontale tra auto e camion del latte

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto ha coinvolto un’autovettura e un autocarro adibito al trasporto di latte. Lo scontro frontale è stato particolarmente violento: entrambi i mezzi sono usciti dalla carreggiata, finendo nella scarpata adiacente alla strada.

Intervento dei Vigili del Fuoco: estratti quattro occupanti

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberare i passeggeri dell’auto, rimasti intrappolati tra le lamiere. I soccorritori hanno utilizzato attrezzature idrauliche per estrarre quattro persone dal veicolo. Nonostante la rapidità dell’intervento, per tre degli occupanti non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Un ferito grave trasportato in ospedale

Il quarto passeggero, estratto vivo ma in condizioni critiche, è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale.

Traffico bloccato e rilievi in corso

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Locale, impegnata nei rilievi per chiarire la dinamica dello scontro e nella gestione della viabilità. La Via Emilia Ovest è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei mezzi e della carreggiata. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione le cause dell’incidente.