Napoli, aggredisce turista e agenti intervenuti su un bus: arrestato un 37enne

A Napoli la polizia locale è intervenuta a bordo di un autobus dell’Anm per tentato furto e aggressione ai danni di una turista tedesca. L’episodio è avvenuto la sera di giovedì 9 aprile. La donna, giunta in città insieme al figlio minore, è stata vittima di un tentativo di furto da parte di un uomo di 37 anni originario del Ciad. Secondo quanto ricostruito, il 37enne ha tentato di sottrarre effetti personali dalla borsa della donna; scoperto, ha reagito con violenza, aggredendo la vittima e generando momenti di forte panico tra i passeggeri presenti a bordo del bus. Il conducente del mezzo ha richiesto l’intervento degli agenti della polizia locale dell’Unità operativa Avvocata.

Saliti a bordo, gli agenti hanno messo in sicurezza i passeggeri e tentato di riportare alla calma l’aggressore, il quale ha opposto resistenza con atteggiamenti violenti nei confronti degli stessi agenti, che lo hanno arrestato. Il fermato è stato portato negli uffici del Gruppo Intervento Territoriale. Successivamente, la vittima e il conducente hanno formalizzato querela. All’esito del giudizio per direttissima, l’uomo è stato riconosciuto colpevole dei reati di tentato furto, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e condannato alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione. La pena è stata sospesa e sostituita con la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana. Dagli accertamenti è emerso che il 37enne, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, risultava già gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, nonché destinatario di ulteriori provvedimenti giudiziari e di polizia, tra cui un divieto di dimora nel comune di Avellino e un Dacur emesso dal questore di Roma.