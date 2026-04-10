Palermo, crolla una gru: morti due operai

Tragedia questa mattina a Palermo, in via Ruggero Marturano. Due operai edili sono morti cadendo da una gru di un cantiere che sta ristrutturando un palazzo. Un terzo operaio della ditta di pneumatici Gammicchia è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato a Villa Sofia. L’uomo è stato travolto dalla gru con i due operai edili sopra.

Sull’infortunio mortale sul lavoro stanno indagando polizia, vigili del fuoco e tecnici dell’ispettorato del lavoro. Al momento non sono chiare le cause del cedimento. La zona è stata transennata e si aspetta l’arrivo del medico legale.