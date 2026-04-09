Reggio Calabria, trovato arsenale in un bunker sotto a un casolare: arrestato un uomo

A Reggio Calabria, nelle campagne della Piana di Gioia Tauro, un casolare isolato nascondeva un bunker sotterraneo e celato sotto una botola perfettamente mimetizzata nel pavimento. A portarlo alla luce sono stati i carabinieri della Compagnia di Palmi nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio.

Durante la perquisizione, alcune anomalie nella pavimentazione del locale principale hanno attirato l’attenzione dei militari, che hanno scoperto un accesso nascosto che conduceva a un ambiente sotterraneo realizzato in cemento armato. All’interno, è stato scoperto un vero e proprio bunker: isolato, invisibile dall’esterno e dotato di un sistema di aerazione artigianale. Nel vano sotterraneo e nel casolare, i carabinieri hanno rinvenuto un arsenale, composto da armi da fuoco con matricola abrasa e ingenti quantitativi di munizioni di vario calibro. Nel corso dell’operazione, un uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni.