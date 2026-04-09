Pescara, frane a Manoppello: chiusa la statale 539

Frane e smottamenti stanno interessando anche l’Abruzzo con disagi alla viabilità come è successo nelle altre regioni, a partire dal Molise, interessate dalla forte ondata di maltempo dei giorni scorsi.

La strada statale 539 via Leonelli, principale collegamento tra Manoppello e Lettomanoppello, in provincia di Pescara, e fondamentale via di accesso alla basilica del Volto Santo, resta chiusa a causa di frane e smottamenti, “isolando di fatto una parte significativa del territorio comunale”. Lo ha detto il sindaco di Manoppello e presidente della Provincia di Pescara, Giorgio De Luca, che ha chiesto, alla direzione dell’Anas di intervenire per il ripristino del tratto, sottolineando i disagi per la popolazione e le criticità per la sicurezza pubblica.

Foto Anas

“La circolazione alternativa, su strade comunali e locali – ha aggiunto De Luca -, non garantisce condizioni sicure, soprattutto per mezzi di soccorso, trasporto pubblico e traffico pesante, spiega il primo cittadino. L’arteria, importante via di connessione fra la Tiburtina e i comuni della Maiella, attraversa Manoppello, tagliando in due il versante occidentale sul quale sorge il borgo antico. Per far fronte all’emergenza, il traffico è stato deviato su Corso Santarelli, in pieno centro storico, con l’istituzione del doppio senso di marcia e conseguente sovraccarico della viabilità urbana. Inoltre, una porzione di muro sul versante orientale del centro storico è crollata, coinvolgendo alcune abitazioni e, a seguito dei controlli dei vigili del fuoco, diversi nuclei familiari e 2 attività commerciali sono stati evacuati in via precauzionale in attesa di verifiche strutturali”. De Luca ha sottolineato anche che la statale 539 è il collegamento con Lettomanoppello (Pescara) e conduce al Volto Santo, meta di pellegrinaggio e turismo per la raffigurazione del volto di Gesù conservata nella basilica del Volto Santo.

Foto Anas

Droni e sopralluoghi su SS539 dopo le frane

Il sindaco di Manoppello De Luca ha spiegato che “i tecnici dell’Anas hanno effettuato un sopralluogo con il supporto di un drone per monitorare le aree più critiche. Sono stati svolti controlli anche nelle pertinenze delle abitazioni e degli esercizi commerciali sgomberati, che sorgono sul costone occidentale del centro storico”. “Al sopralluogo – ha detto De Luca – erano presenti, con me, l’ingegnere capo della Provincia Marco Scorrano, il geometra provinciale Mauro Di Blasio e il geologo Giovanni Ciccone. Per far fronte all’emergenza, il traffico resta temporaneamente deviato su corso Santarelli, nel centro storico, con doppio senso di marcia”. Il sindaco ha ribadito l’impegno nel garantire assistenza ai cittadini colpiti e ha sollecitato ogni intervento necessario per il ripristino della viabilità da parte dell’Anas.