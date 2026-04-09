Campobasso, 11enne investito da trattore: trasferito a Napoli in elicottero

A Ururi, in provincia di Campobasso, un bambino di 11 anni è stato investito da un trattore nel tardo pomeriggio dell’8 aprile e nella notte è stato trasferito all’ospedale Santobono di Napoli. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 nella zona del cimitero mentre il minore era in bicicletta. Soccorso dal 118, è stato trasportato in codice rosso al San Timoteo di Termoli con politrauma e successivamente trasferito con volo sanitario dell’Aeronautica militare decollato dall’area del porto turistico intorno a mezzanotte.

La sindaca di Ururi Laura Greco ha espresso vicinanza alla famiglia invitando al rispetto della privacy e sottolineando che, allo stato, il bambino non risulterebbe in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti sulla dinamica.