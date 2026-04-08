Valanga sul Cermis, morto un poliziotto di 46 anni

È Werner Degiampietro, 46 anni di Ziano di Fiemme, la vittima della valanga che stamattina si è distaccata sul versante nord del Cermis, in Trentino. L’uomo era un poliziotto del servizio soccorso piste della val di Fiemme. Sono stati proprio i colleghi, non vedendolo arrivare sul posto di lavoro e sapendo che sarebbe uscito per una escursione di scialpinismo, a dare l’allarme al numero unico per le emergenze.

La vittima un operatore del soccorso piste della polizia

A dare l’allarme al numero unico per le emergenze degli operatori del soccorso piste della polizia che non hanno visto il collega presentarsi sul posto di lavoro e ai quali aveva comunicato che avrebbe compiuto una gita scialpinistica al mattino presto in quella zona. La centrale unica di emergenza ha chiesto l’immediato intervento dell’elicottero, mentre il personale della stazione val di Fiemme del Soccorso alpino si è messo a disposizione in piazzola per coadiuvare eventualmente le operazioni. Già dopo un primo sorvolo è stata individuata sia la valanga che gli sci dell’uomo. Il tecnico di elisoccorso e il personale sanitario sono stati sbarcati sul posto e hanno provveduto a disseppellire subito il corpo, non potendo però fare altro che constatare il decesso dello scialpinista.