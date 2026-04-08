Caltanissetta, aggredisce l’ex compagna incinta: arrestato 23enne

Si è introdotto nell’abitazione dell’ex compagna, incinta al settimo mese, aggredendola con schiaffi e spintoni e distruggendole il cellulare. Per questo la Polizia di Stato ha arrestato a Caltanissetta un 23enne nella flagranza di reato di lesioni personali aggravate, denunciandolo anche per violazione di domicilio. Secondo quanto ricostruito, il giovane, lunedì mattina, dopo aver danneggiato la porta d’ingresso, si è introdotto nell’abitazione della donna e l’ha aggredita, strappandole il telefono e distruggendolo.

L’uomo era già indagato per maltrattamenti verso la vittima

L’uomo era già indagato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori nei confronti della vittima e nel febbraio dello scorso anno era stato destinatario di avviso orale del Questore. Gli agenti della sezione Volanti, intervenuti su richiesta al numero di emergenza, hanno trovato il 23enne nella camera da letto della vittima, dove si era rifugiato dopo l’aggressione, ancora vestito e sdraiato sul letto.Su disposizione della Procura della Repubblica di Caltanissetta, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari. Successivamente il Gip ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati, imponendo una distanza minima di mille metri e il divieto di comunicazione.