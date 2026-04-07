Pesaro, accoltella genitori e fratello: fermato 21enne di Fano

Da chiarire le cause dell’aggressione, che stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stata premeditata

Nella notte, nella propria abitazione a Fano (PU), un 21enne ha accoltellato genitori e fratello. I tre, di origine bengalese, sono ricoverati all’ospedale Torrette di Ancona: due in prognosi riservata. Grave ma non in pericolo di vita il padre. Da chiarire le cause dell’aggressione, che stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stata premeditata.