Palermo, morto Raffaello Frasca: fu presidente dell’Ordine degli Architetti

Lutto nel mondo accademico e dell’Architettura siciliana: si è spento a Palermo l’architetto Raffaello Frasca. Nato a Vittoria in provincia di Ragusa il 7 ottobre 1948, è stato un esponente di rilievo dell’Ordine professionale, ricoprendo la carica di Presidente dell’Ordine degli Architetti del capoluogo siciliano. Al 2011 risale invece la sua elezione al Consiglio Nazionale degli Architetti. Durante la sua presidenza, nel 2008, si è distinto per il sostegno alla riforma della professione, e per l’aumento dei concorsi di progettazione, tesi sostenuta in particolar modo durante il congresso nazionale svoltosi proprio a Palermo.

Professore associato nel capoluogo siciliano, a Enna e ad Agrigento di Fondamenti e Applicazioni di Geometria descrittiva, amato dai suoi studenti, Raffaello Frasca ha coltivato per tutta la sua vita, parallelamente al suo amore per la professione, una innata passione per lo sport che lo ha portato a ricoprire il ruolo di allenatore e dirigente del CUS Palermo di Pallacanestro. Al 1978 risale invece la conquista del titolo di campione provinciale e regionale di Lancio tecnico pesante, nella Pesca sportiva.