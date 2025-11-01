Elia Del Grande fugge dalla comunità, sterminò la famiglia nel 1998

Elia Del Grande, autore della strage di Cadrezzate (Varese), è in fuga. L’uomo è scomparso l’altra sera – complice il buio – dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, dopo aver scavalcato il muro della struttura alto una decina di metri. Lo riporta ‘Il Resto del Carlino’. Il 7 gennaio 1998 il killer, allora 22enne, sterminò a fucilate tutta la famiglia. Per il triplice omicidio fu condannato all’ergastolo, pena poi ridotta in appello a 30 anni. Grazie ai vari benefici ne trascorse in cella 25.

Del Grande 27 anni fa uccise a colpi di fucile il padre Enea, 58 anni, la madre Alida, 53, e il fratello Enrico, 27. Il delitto avvenne nella casa di famiglia nel Varesotto per contrasti legati alla sua frequentazione con una ragazza di Santo Domingo. Per il triplice omicidio ha scontato 25 anni di carcere, in seguito i giudici del tribunale di Sorveglianza lo hanno messo in libertà vigilata e collocato nella casa-lavoro del Modenese.