Campi Flegrei, terremoto nella notte e sciame sismico: la situazione

Due scosse di terremoto si sono verificate nella notte nella zona dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Il primo terremoto, di magnitudo 3.3, è avvenuto alle 4.32 a una profondità di 2 km con epicentro localizzato dall’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv nei pressi della Solfatara, nel comune di Pozzuoli. Il secondo terremoto, di magnitudo 2.6, è avvenuto alle 4.38, sempre a una profondità di 2 km e nella zona della Solfatara. La scossa è stata avvertita dalla popolazione nei comuni flegrei e anche a Napoli, in particolare nei quartieri occidentali. Non risultano danni a persone o cose.

Concluso lo sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Lo comunica l’Osservatorio Vesuviano di Ingv. Lo sciame sismico è iniziato alle ore 4.32 e sono stati rilevati 16 terremoti, con magnitudo massima 3.3.