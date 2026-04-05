Migranti, Mediterranea: “Naufragio in acque Sar Libia, oltre 70 i dispersi”

Nuovo naufragio nel Mediterraneo. Come denunciato da Mediterranea su X, “ieri pomeriggio un’imbarcazione in legno con 105 donne, uomini e bambini, salpata da Tajoura in fuga dalla Libia, si è rovesciata in zona Sar sotto controllo libico”. Al momento ci sono “32 superstiti, due corpi senza vita recuperati, oltre 70 persone disperse“, sottolinea Mediterranea.

⚫️ Tragico naufragio di #Pasqua:

32 superstiti, due corpi senza vita recuperati, oltre 70 persone disperse.



Ieri pomeriggio un’imbarcazione in legno con ~105 donne, uomini e bambini, salpata da Tajoura in fuga dalla #Libia, si è rovesciata in zona SAR sotto controllo libico. 1/4 pic.twitter.com/mkQCtNXt9s — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) April 5, 2026

“Tragico naufragio di Pasqua: 32 superstiti, due corpi senza vita recuperati, oltre 70 persone disperse. Ieri pomeriggio un’imbarcazione in legno con ~105 donne, uomini e bambini, salpata da Tajoura in fuga dalla LIbia, si è rovesciata in zona SAR sotto controllo libico” – scrive su X la Ong. “Il naufragio è avvenuto 14 miglia nautiche a Nord-est delle piattaforme petrolifere ENI-NOC di Bouri. Sono intervenute in soccorso navi mercantili SAAVEDRA TIDE e IEVOLI GRE, che ha recuperato 32 superstiti e 2 corpi senza vita, tutti sbarcati stamattina a Lampedusa. Altre 70 persone sono disperse in mare. Siamo vicini al dolore dei sopravvissuti, delle famiglie e degli amici. Quest’ennesimo naufragio non è una tragica fatalità, ma conseguenza delle politiche dei governi europei, che rifiutano di aprire canali d’ingresso legali e sicuri”.