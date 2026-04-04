Modena, gru si stacca durante lavori su tetto: muore 73enne, grave il figlio

Stava effettuando lavori al tetto di casa quando il cestello della gru ha ceduto, cadendo da diversi metri di altezza. Incidente mortale a San Felice sul Panaro, in provincia di Modena, dove questa mattina un 73enne è morto dopo la caduta del cestello della gru che, secondo una prima ricostruzione, stava usando per raggiungere il tetto di casa sua per effettuare dei lavori. La vittima, Roberto Gavioli, era un falegname e aveva la sede della sua azienda al piano terra della palazzina: coinvolto nell’incidente anche il figlio dell’uomo, di 39 anni, che è rimasto gravemente ferito ed è stato portato in codice rosso all’ospedale di Baggiovara.



Secondo una prima ricostruzione, padre e figlio erano al lavoro sulla gru per raggiungere il tetto dell’abitazione di famiglia quando il cestello è crollato per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e la Medicina del Lavoro di Ausl Modena.