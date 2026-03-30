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lunedì 30 marzo 2026

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Terremoto in Calabria, scossa nel Reggino

Terremoto in Calabria, scossa nel Reggino
La cartina che mostra l’area interessata dal sisma avvertito nel Reggino. (Foto: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)
Redazione
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Il sisma è stato avvertito intorno alle 6 del mattino. Nessun danno a cose o persone

Scossa di terremoto in provincia di Reggio Calabria. Intorno alle sei del 30 marzo, un sisma di magnitudo 3.1 ha colpito San Roberto, piccolo comune di nemmeno 1.500 abitanti. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia lo ha rilevato a circa 16 Km di profondità.

Al momento non si segnalano danni né a cose né a persone. Un’altra scossa, più leggera, era stata registrata già intorno alle 5 del mattino del 29 marzo, sempre in provincia di Reggio Calabria.

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