Genova, incendio all’ospedale San Martino: nessun ferito

A Genova nella notte del 30 marzo, intorno alle 2.15, si è verificato un incendio presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Policlinico San Martino. Un paziente ricoverato, utilizzando un accendino, ha dato fuoco ad un barella. Le fiamme hanno interessato una stanza della struttura, causando danni materiali limitati all’area coinvolta. Dopo un’ora la situazione è tornata sotto controllo, non si registrano feriti tra pazienti, personale sanitario o visitatori.

Per motivi precauzionali, 5 persone con sindrome coronarica sono state trasferite in rianimazione. Il piano di sicurezza ed evacuazione è stato attivato tempestivamente e ha funzionato in modo efficace, consentendo una gestione ordinata dell’emergenza. La sicurezza di sanitari e operatori è stata garantita anche grazie all’applicazione dei nuovi protocolli adottati dalla struttura, che hanno contribuito a gestire l’emergenza in modo rapido ed efficiente. Le autorità competenti sono intervenute rapidamente e sono attualmente in corso gli accertamenti per determinare le cause dell’incendio.

L’esterno dell’ospedale San Martino di Genova. (Foto: Facebook, ospedale San Martino)

Le rassicurazioni della direzione sanitaria: “Tutto sotto controllo”

La direzione sanitaria rassicura che la situazione è sotto controllo e che sono state adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di pazienti e operatori. “Un ringraziamento va innanzitutto al 112 – spiegano l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò e la direttrice generale di Aom Monica Calamai – per il tempestivo intervento, che ha consentito di mettere rapidamente in sicurezza l’area e di supportare in modo ottimale la gestione dell’emergenza. L’efficacia delle operazioni dimostra l’importanza dei protocolli di sicurezza adottati e della prontezza del sistema di risposta. Un ringraziamento va anche a tutti i professionisti e agli operatori del Pronto Soccorso per la disponibilità e la prontezza dimostrate nel corso dell’emergenza. Grazie a loro la situazione è stata gestita con efficacia e senza rischi per i pazienti”.