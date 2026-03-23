Donne investite e uccise a Napoli, arrestato il conducente: era ubriaco

L’uomo di 34 anni che ha travolto e ucciso due donne a Porta Nolana (Napoli) ieri sera è stato arrestato per omicidio stradale. Secondo quanto si apprende, è risultato alla guida sotto l’effetto di alcol. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.15, in corso Garibaldi, all’altezza di Porta Nolana. Secondo la ricostruzione della polizia locale, le vittime, due donne di nazionalità ucraina, stavano attraversando la strada in direzione via San Cosmo Fuori Porta Nolana quando sono state investite da un’auto condotta dall’uomo. A seguito del violento impatto, il conducente ha perso il controllo del veicolo, terminando la corsa contro tre auto in sosta.

Una delle vittime morta sul colpo: l’altra deceduta in ospedale

Una delle due donne è morta sul colpo, mentre l’altra è stata trasportata in condizioni gravissime all’Ospedale del Mare, dove è deceduta circa due ore dopo il ricovero. Il 34enne, alla guida di una vettura a noleggio, è stato sottoposto agli accertamenti alcolemici, risultati positivi. Su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli, è stato arrestato e posto ai domiciliari. Gli agenti hanno inoltre proceduto al ritiro della patente e al sequestro del veicolo. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale, che sta raccogliendo testimonianze e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.