Catania: deve scontare 4 anni e 5 mesi, arrestato anarchico

Arrestato dalla Polizia di Stato Giuseppe Sciacca, 45enne di Catania ritenuto vicino all’area anarchica, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso lo scorso 13 marzo dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Torino.

Il provvedimento scaturisce da una sentenza definitiva pronunciata dalla Corte di Assise d’Appello del capoluogo piemontese, confluita nella determinazione delle pene concorrenti del settembre 2025.

Sciacca deve scontare una pena complessiva di 4 anni e 5 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 17mila euro. Già noto alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti, l’uomo era stato arrestato nel 2019 dalla Digos di Torino nell’ambito dell’operazione Scintilla, per reati legati alla fabbricazione, detenzione e porto di materiale esplosivo.

Dopo l’emissione del provvedimento, la Digos di Catania ha avviato un’articolata attività investigativa per rintracciarlo. Negli ultimi anni Sciacca si era spostato tra diverse città italiane e anche all’estero, cambiando frequentemente domicilio; di recente risultava essersi stabilito a Roma. Gli investigatori, sulla base degli elementi raccolti, hanno ipotizzato un suo rientro in Sicilia, predisponendo mirati servizi di osservazione.

Il 45enne è stato individuato e bloccato la sera del 21 marzo nel centro storico di Catania, nei pressi dell’abitazione dei familiari. Dopo l’arresto è stato condotto nella casa circondariale del capoluogo etneo.

Secondo gli inquirenti, il profilo dell’uomo è ritenuto di rilievo nell’ambito dell’anarchismo insurrezionalista, con attività segnalate nel tempo sia in Italia sia all’estero, in particolare in Spagna e Francia. Tra i precedenti più significativi figurano episodi legati all’uso di ordigni artigianali, danneggiamenti e manifestazioni sfociate in violenze. L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e contrasto condotte dalle Digos su tutto il territorio nazionale, sotto il coordinamento della Direzione centrale della Polizia di prevenzione.