Catania, anarchico arrestato: deve scontare 4 anni e 5 mesi

Arrestato dalla Polizia di Stato Giuseppe Sciacca, 45enne di Catania ritenuto vicino all’area anarchica, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso lo scorso 13 marzo dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Torino.

Il provvedimento scaturisce da una sentenza definitiva pronunciata dalla Corte di Assise d’Appello del capoluogo piemontese, confluita nella determinazione delle pene concorrenti del settembre 2025.

L’uomo deve scontare una pena complessiva di 4 anni e 5 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa pari a 17mila euro. Già noto alle forze dell’ordine e gravato da numerosi precedenti, Sciacca era stato arrestato nel 2019 dalla Digos di Torino nell’ambito dell’operazione “Scintilla”, per reati legati alla fabbricazione, detenzione e porto di materiale esplosivo.

Le ricerche e la cattura

Dopo l’emissione del provvedimento, la Digos di Catania ha avviato un’articolata attività investigativa per rintracciarlo. L’uomo, infatti, si era spostato negli ultimi anni tra diverse città italiane e anche all’estero, cambiando frequentemente domicilio; recentemente risultava stabilitosi a Roma.

Gli investigatori, sulla base degli elementi raccolti, hanno ipotizzato un suo rientro in Sicilia e predisposto mirati servizi di osservazione. Sciacca è stato individuato e bloccato la sera del 21 marzo nel centro storico di Catania, nei pressi dell’abitazione dei familiari. Dopo l’arresto, è stato condotto nella casa circondariale del capoluogo etneo.

Il profilo dell’uomo è ritenuto di rilievo dagli inquirenti, che lo collocano nell’ambito dell’anarchismo insurrezionalista, con attività segnalate nel tempo sia in Italia sia all’estero, in particolare in Spagna e Francia. Tra i precedenti più significativi, episodi legati all’uso di ordigni artigianali, danneggiamenti e manifestazioni sfociate in violenze.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto condotte dalle Digos su tutto il territorio nazionale, sotto il coordinamento della Direzione centrale della Polizia di prevenzione.