Valanga in Alto Adige travolge 10 persone, due morti e cinque feriti: maxi operazione di soccorso

È in corso un’enorme operazione di soccorso in Val Ridanna, in Alto Adige, dove si è verificata una valanga che ha travolto dieci persone.

Due morti e tre feriti gravi. È il bilancio, riportato dai soccorritori, della valanga. In tutto i feriti sono sette. Due le persone che hanno riportato ferite lievi. La massa nevosa si è staccata nella zona di Racines, sulla Cima d’Incendio, a 2.445 metri di quota

L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, alle 11.40. Secondo un primo aggiornamento, sono almeno dieci le persone coinvolte, tutte munite di Artva, il dispositivo di localizzazione fondamentale per trovare i dispersi sotto la neve. Al momento è in corso l’intervento di salvataggio, coadiuvato da cinque elicotteri.

Sul posto c’erano 25 persone da più comitive

C’erano in tutto 25 persone sul luogo dove si è verificata la valanga che stamattina ha interessato la Val Ridanna, in Alto Adige. Tutti escursionisti, appartenenti a comitive diverse. La slavina, nella zona di Cima di Incendio a 2.445 metri di quota, ha coinvolto direttamente sette persone: secondo quanto riferito dalla centrale d’emergenza di Bolzano, il bilancio definitivo è di due vittime, tre feriti gravi e due feriti lievi. Sei gli elicotteri impegnati nella maxi operazione di soccorso che ha coinvolto circa 80 operatori tra soccorso alpino, guardia di finanza e vigili del fuoco.

A supporto è stata allertata anche la centrale operativa di Innsbruck, così come è stata effettuata la richiesta di posti letto in terapia intensiva presso gli ospedali di Merano, Bolzano e Bressanone. Sul posto la Guardia di finanza e tutte le squadre del Soccorso alpino del distretto.