Roberto Saviano, definitive le condanne al boss Bidognetti e all’avvocato per le minacce allo scrittore

La Cassazione ha respinto i ricorsi di Francesco Bidognetti, storico capoclan dei Casalesi, e dell’avvocato Michele Santonastaso, confermando così le condanne per le minacce rivolte nel 2008 ai giornalisti Roberto Saviano e Rosaria Capacchione.

Il boss era stato condannato a un anno e sei mesi di carcere, mentre l’avvocato a un anno e due mesi. I fatti risalgono al processo di appello Spartacus a Napoli, dove il clan dei Casalesi era sotto processo per attività mafiosa.

La Corte di Appello di Roma, lo scorso luglio, aveva già confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo l’aggravante del metodo mafioso nelle minacce rivolte ai giornalisti. Oggi il sostituto procuratore generale Perla Lori aveva chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana, rappresentata dall’avvocato Giulio Vasaturo, si era costituita parte civile a tutela dei cronisti minacciati.