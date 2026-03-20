Campobasso, assalto con esplosivo al bancomat: ladri in fuga

Assalto nella notte a un bancomat della Bcc Molise a San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso, fatto esplodere intorno alle 4.20 con la tecnica della “marmotta”. Almeno tre boati hanno svegliato i residenti e il gruppo di rapinatori, composto da più persone, si è dato alla fuga a bordo di un’Audi station wagon dopo aver fatto saltare la cassa dello sportello automatico in viale Padre Pio, con bottino ancora da quantificare e danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.

L’episodio è il terzo assalto in poche settimane nell’area del Basso Molise, dopo i colpi a Guglionesi il 28 febbraio e a Montenero di Bisaccia il 3 marzo, mentre lo stesso sportello di San Martino era già stato preso di mira nell’aprile 2025 e nel 2024 era stato colpito anche il postamat del paese.