Festa del papà 2026, al Colosseo Cgil e studenti: “Vogliamo il congedo paritario”

“Ma quale festa?! Vogliamo il congedo paritario”. Questa la scritta sul grande striscione che questa mattina Cgil, Rete degli Studenti Medi e Unione degli Universitari hanno srotolato davanti al Colosseo, a Roma. Il flash mob organizzato da Confederazione e associazioni studentesche fa parte di una campagna di sensibilizzazione e rivendicazione creata in occasione della Festa del papà “per denunciare la recente bocciatura della proposta che avrebbe introdotto una riforma strutturale dei congedi parentali, per rilanciare la richiesta di un congedo di paternità paritario e pienamente retribuito e riportare al centro del dibattito pubblico il tema della condivisione della cura e della genitorialità”.

“Manca visione moderna delle politiche familiari”

“La bocciatura della proposta – commentano le segretarie confederali della Cgil Daniela Barbaresi e Lara Ghiglione – rappresenta una scelta politica grave e precisa, che conferma l’assenza di una visione moderna delle politiche familiari e del welfare nel nostro Paese, e punta a continuare a scaricare il lavoro di cura quasi esclusivamente sulle spalle delle donne, con conseguenze dirette sull’occupazione femminile. Il governo continua a sbandierare slogan su natalità e sostegno alle famiglie – denunciano le dirigenti sindacali – ma nei fatti respinge le riforme strutturali che sarebbero davvero utili e senza le quali l’Italia resterà ancorata a un modello sociale e culturale che produce disuguaglianze e precarietà. Rivendichiamo da tempo il diritto di entrambi i genitori a un congedo paritario per promuovere un’equa condivisione delle responsabilità familiari e favorire l’opportunità anche per i padri di vivere pienamente la propria genitorialità, oltre a un’adeguata rete di asili nido diffusi, accessibili e gratuiti, per garantire a tutti i bambini e le bambine il diritto a un percorso educativo sin dai primi mesi di vita”.

“Divisione ruoli ormai superata”

“La battaglia per un sistema di congedi più equo non riguarda solo i lavoratori di oggi, ma il modello di società del futuro, la costruzione di un welfare più giusto e inclusivo, che le istituzioni continuano a ignorare”, sottolineano Rete degli Studenti Medi e UDU. “Rivendicare il diritto dei padri al congedo significa mettere in discussione una divisione dei ruoli ormai superata e riconoscere che la cura è una responsabilità condivisa, così come riconoscere tutte le forme di famiglia”. “La mobilitazione – annunciano in conclusione Cgil, Rete degli Studenti Medi e UDU – non si fermerà all’iniziativa di oggi, continuerà nelle piazze, nelle scuole, nelle università e nei luoghi di lavoro”.