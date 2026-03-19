Congedo di paternità, 1 padre su 3 ancora non lo usa

I dati diffusi da Save The Children e Inps. Resta il divario tra Nord e Sud

Sono 181.777 i padri che hanno utilizzato il congedo di paternità nel 2024, pari a oltre 64% dei lavoratori dipendenti che ne hanno diritto. Ciò significa che la misura è sempre più diffusa ma anche che ancora oggi solo uno su tre ne ha usufruito. I dati emergono dalle nuove elaborazioni diffuse da Save The Children e Inps in occasione della Festa del papà.

Gap tra Nord e Sud

Più della metà degli uomini che usufruiscono del congedo di paternità hanno tra i 35 e i 44 anni (52%) e nella maggior parte dei casi si tratta di lavoratori con un impiego stabile e a tempo pieno. Il 59% (107.273) dei padri che usufruiscono della misura vive nel Nord Italia, il 19% (34.130 padri) nel Sud e il 22% (40.236 padri) nelle Isole. Il gap territoriale dunque è ancora marcato con il settentrione che vanta il numero più alto di utilizzatori. A livello regionale comanda la classifica la Lombardia, seguita da Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Valle d’Aosta.

Fattori che incidono

A incidere è anche la qualifica professionale con impiegati e dirigenti ricorrono al congedo circa un giorno in più rispetto ai lavoratori manuali. Emergono differenze anche per quanto riguarda la durata effettiva del congedo. I lavoratori full time utilizzano in media quasi due giorni in più rispetto ai part time (+1,9 giorni), mentre chi ha un contratto a tempo indeterminato usufruisce di mezza giornata in più rispetto a chi ha un contratto a termine (+0,5 giorni).

Cosa è il congedo di paternità

Il congedo di paternità ha una durata di 10 giorni ed è rivolto a padri lavoratori dipendenti sia pubblici che privati. Finalizzato a una più equa ripartizione della responsabilità genitoriale, si può usare in due periodi:

due mesi prima della presunta data del parto e fino ai cinque mesi successivi alla nascita del bambino

durante il congedo di maternità della madre lavoratrice

Sono esclusi dal beneficio i padri lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata.

Congedo di paternità, bocciata la proposta delle opposizioni

Di recente, inoltre, la maggioranza ha bocciato la proposta dell’opposizione, a prima firmataria della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, di estendere la durata del congedo di paternità da 10 giorni a cinque mesi, e dell’equiparazione tra madri e padri dell’indennità pari al 100 per cento dello stipendio. Il nostro Paese, dunque, ha perso un’altra opportunità, in termini di diritti civili, per mettersi al passo con altri Paesi, come la Spagna che nel 2025 ha esteso il congedo parentale retribuito al 100 per cento da 16 a 19 settimane. E dal 2021 padri e madri hanno diritto a stare a casa per lo stesso periodo di tempo.