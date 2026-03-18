Torino, bimbo muore soffocato mentre la madre è in ospedale per partorire

A Torino un bambino di meno di un anno è morto soffocato da un boccone di cibo mentre la madre si trovava in ospedale per partorire. Il piccolo era in casa con la zia, che ha immediatamente allertato i soccorsi chiamando il 118.

L’ambulanza è giunta in pochi minuti, ma le condizioni del bimbo sono apparse fin da subito disperate. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione e successivamente lo hanno trasportato d’urgenza all’Ospedale Maria Vittoria, dove la madre era ricoverata per il parto. Anche questo tentativo si è però rivelato vano.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per gli accertamenti. Da quanto emerso finora non sarebbero stati rilevati elementi diversi da quelli riconducibili a una tragica fatalità. Sul corpo del bimbo potrebbe essere disposta l’autopsia.