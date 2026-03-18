Roma, litiga con la moglie e stacca a morsi il dito a un passante: arrestato 26enne

I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un cittadino georgiano di 26 anni, con precedenti, gravemente indiziato dei reati di lesioni gravissime e danneggiamento aggravato. Si sarebbe scagliato contro la vetrina di un ristorante, danneggiandola, a seguito di un acceso diverbio in strada con la moglie. E’ accaduto ieri, in via Rocca Priora, verso le ore 19:30. Alcuni passanti sono intervenuti ma l’uomo si è scagliato contro uno di loro – un residente della zona di 53 anni – aggredendolo e staccandogli con un morso l’anulare della mano destra.

L’immediato intervento dei Carabinieri della Stazione Piazza Dante ha permesso di bloccare il 26enne prima che la situazione degenerasse ulteriormente. La vittima è stata soccorsa e trasportata in codice rosso presso il Policlinico ‘Gemelli’ per le cure del caso. I Carabinieri hanno raccolto la querela per il danneggiamento della struttura commerciale. L’arrestato è stato portato presso la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.