Roma, auto pirata investe pedone a Tor Bella Monaca: morto 35enne

Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Roma, dove intorno alle 00:30 un pedone è stato travolto, secondo quanto apprende LaPresse, in Via di Tor Bella Monaca, all’altezza del civico 353. Sul posto sono intervenute le pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale per i rilievi. La vittima, 35 anni, originaria della Moldavia ma con cittadinanza romena, è morta sul colpo. L’auto pirata è fuggita senza fermarsi. Proseguono le indagini tra testimonianze e immagini di videosorveglianza. La vittima chiamava Vadim Cojocari. La procura della Repubblica di Roma, indaga per omicidio stradale con fuga. Infatti l’auto che lo ha investito è riuscita a far perdere le proprie tracce. Subito dopo la tragedia diverse persone, residenti in via dell’Archeologia sono scese in strada.