Reggio Calabria, 29enne investita e uccisa: pirata della strada in fuga

Una donna di 29 anni, di origini straniere e senza fissa dimora, è morta dopo essere stata travolta da un veicolo nella notte su viale Calabria, a Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe avvenuto intorno alle 3, mentre la giovane stava probabilmente attraversando la strada. Il conducente del mezzo, al momento non identificato, non si è fermato a prestare soccorso e si sarebbe allontanato subito dopo l’investimento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e della Polizia municipale, che hanno eseguito i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Sono in corso le indagini per risalire al responsabile: gli investigatori stanno anche setacciando le telecamere di videosorveglianza della zona nel tentativo di individuare il veicolo e il conducente coinvolti.