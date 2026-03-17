Maxi tamponamento sulla A20, 80 mezzi coinvolti

L’incidente è accaduto nel tratto tra Milazzo e Rometta

Incidente di proporzioni massicce sull’autostrada A20 nel tratto tra Milazzo e Rometta, in direzione Messina. Questa mattina intorno alle 8:45, all’interno della galleria Villafranca, si è verificato un maxi tamponamento a catena che ha coinvolto circa 80 mezzi tra autovetture, furgoni e mezzi pesanti. La circolazione autostradale è completamente bloccata per consentire la complessa gestione dell’emergenza e l’evacuazione dei coinvolti all’interno del tunnel.

Vigili del Fuoco al lavoro dopo il maxi tamponamento in una galleria sulla A20. (Foto: Vigili del Fuoco)

Il personale dei Vigili del fuoco sta operando con diverse unità per districare i mezzi, prestare assistenza ai numerosi occupanti dei veicoli e mettere in sicurezza i serbatoi, in un contesto operativo estremamente critico per via dello spazio limitato. Sul posto, in stretto coordinamento, è impegnato anche il personale della Polizia per la gestione della viabilità e i rilievi, unitamente ai sanitari del 118 per l’assistenza alle persone coinvolte. L’intervento è tuttora in fase di svolgimento.