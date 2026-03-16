Roma, lite degenera in tentato omicidio: fermato 31enne

Violenta aggressione nella notte nei pressi della stazione Termini, nel centro di Roma. Un 31enne è stato fermato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio dopo aver colpito con un coccio di bottiglia un uomo di 33 anni durante una lite. I fatti sono avvenuti poco dopo la mezzanotte nella zona di Porta San Lorenzo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, due uomini senza fissa dimora hanno iniziato a discutere fino a trasformarsi in un tentato omicidio dove il 31enne, originario del Gambia, avrebbe afferrato un frammento di bottiglia e colpito il rivale, un cittadino marocchino, lasciandolo a terra privo di sensi.

La scena è stata notata da una guardia giurata di passaggio, che ha anche ripreso l’aggressione con il telefono cellulare, fornendo così un elemento decisivo per identificare l’aggressore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato dei commissariati Esposizione ed Esquilino insieme ai sanitari del 118. Il 33enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza al Policlinico Umberto I in codice rosso. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata. Per il 31enne è quindi scattato il fermo con l’accusa di tentato omicidio. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.