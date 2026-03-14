Napoli, cadavere di donna trovato carbonizzato in casa a Pozzuoli

Il cadavere di una donna di 65 anni è stato trovato all’interno di un’abitazione in via Cuma Licola, alla periferia di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Sul posto polizia e i vigili del fuoco. Al momento la dinamica del fatto non è stata ancora ricostruita. Indagini in corso. Secondo quanto si apprende il marito della vittima era all’esterno della casa.