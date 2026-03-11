Milano, principio di incendio sul tram 27: a bordo una ventina di passeggeri

Un principio di incendio è divampato mercoledì mattina su un tram milanese della linea 27, in via Marco Bruto, in zona Forlanini. Le immagini girate sul posto mostrano la presenza di mezzi dei vigili del fuoco, polizia locale e della security dell’Azienda dei Traporti Milanesi con il mezzo fermo, che non appare riportare danni importanti e che viene attaccato a un rimorchiatore per essere spostato. Alcuni oggetti metallici anneriti dal fumo e dal fuoco sono stati appoggiati a terra lungo i binari della linea, che viaggia tra viale Ungheria e piazza Fontana. Tutti illesi i passeggeri a bordo. La dinamica non è ancora chiara ma, in una nota, Atm ha dichiarato che “è caduto un cavo della rete aerea che ha causato un contatto“. “Sono intervenuti i vigili del fuoco, nessuna persona è stata coinvolta e gli operai Atm sono al lavoro per ripristinare la circolazione”, conclude la nota.