Crotone, 19 arresti per associazione mafiosa ed estorsione

Una vasta operazione dei carabinieri ha portato all’arresto di 19 persone, indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere del tipo mafioso, estorsione, rapina impropria, accesso indebito ai dispositivi, idonei alla comunicazione, da parte dei soggetti, detenuti e dei reati nella materia delle sostanze stupefacenti, anche in forma associativa, questi ultimi aggravati dal cosiddetto metodo o dalle finalità mafiose.

Le misure cautelari sono state eseguite a Crotone, Isola di Capo Rizzuto e nelle carceri di Tolmezzo, in provincia di Udine, Spoleto, in provincia di Perugia e Cassino, in provincia di Frosinone.

Il blitz è stato condotto dai carabinieri di Crotone, del Reparto anticrimine di Catanzaro del Raggruppamento Operativo Speciale e della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone, supportati da quelli dei Comandi Provinciali di Cosenza e di Catanzaro, nonché del Nucleo Cinofili, dell’8° Nucleo Elicotteri e dello Squadrone Eliportato ‘Cacciatori’ di Vibo Valentia.