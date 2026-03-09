Napoli, in fuga a 200 chilometri orari: l'inseguimento dei carabinieri

A Giugliano, in provincia di Napoli, i Carabinieri hanno arrestato due giovani di 20 e 19 anni per fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza. Domenica pomeriggio un’auto con targa polacca, con a bordo i due ragazzi, non si è fermata all’alt dei militari, dando vita a un inseguimento sull’Asse Mediano e nelle strade di Arzano e Casoria, con picchi di velocità fino a 200 km/h e tentativi di speronamento di un’auto dei Carabinieri. Rintracciati tra Casavatore e Secondigliano grazie al GPS dell’auto a noleggio, i due sono stati bloccati davanti a un garage a Teverola, dove sono stati trovati 10 panetti di hashish, 150 grammi tra marijuana e hashish, 230 grammi di cocaina con 295 dosi pronte, oltre a contanti, bilancini e materiale per lo spaccio.