Genova, 87enne trovata morta: è stata accoltellata

A Genova una donna è stata trovata morta questo pomeriggio nel quartiere di Molassana in Val Bisagno in via San Felice. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata colpita con più coltellate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. L’intervento è ancora in corso, indagini affidate alla Squadra Mobile della questura. In casa della vittima anche il magistrato di turno, Luca Scorza Azzarà.

La donna, Maria Marchetti, aveva 87 anni. La vittima aveva due figli: il più giovane, con fragilità psichiatriche, è stato trovato con gli abiti sporchi di sangue ed è stato portato in questura per accertamenti.

Sequestrato coltello trovato in casa

È stato trovato un coltello sporco di sangue nell’abitazione dove viveva la donna. Il figlio minore, di 52 anni, che era in casa con lei ed è stato trovato con gli abiti sporchi di sangue, è stato portato in questura. A dare l’allarme è stato l’altro figlio, non convivente, che non aveva notizie della madre da alcuni giorni. Sul posto la polizia con la scientifica e la squadra mobile che hanno trovato l’anziana senza vita. L’arma è stata sequestrata. Gli inquirenti disporranno gli accertamenti autoptici e le perizie del caso per chiarire quando sia avvenuto il decesso oltre a una perizia sul figlio.