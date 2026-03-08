Chico Forti resta in carcere, la Cassazione: “Mancato ravvedimento e risarcimento”

Mancato ravvedimento interiore e mancato risarcimento ai familiari della vittima. Chico Forti, il 66enne trentino in carcere a Verona dopo aver trascorso 26 anni in un penitenziario negli Stati Uniti per l’omicidio di Dale Pike di cui si è sempre dichiarato innocente, resta dunque in carcere. La Cassazione ha motivato il diniego alla libertà condizionale, proprio come aveva stabilito il tribunale di sorveglianza. Secondo gli ermellini, Forti, pur avendo nelle proprie disponibilità una somma di danaro, non ha mai proposto di ‘devolvere’ i risparmi al fratello della vittima, nonostante lo stesso avesse reso pubblica la convinzione dell’estraneità ai fatti dell’ex imprenditore trentino. I giudici non hanno rivisto il beneficio di cui Forti sta attualmente godendo, cioè il lavoro diurno fuori dalle mura del penitenziario di Montorio.